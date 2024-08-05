Украинские полицейские и спасатели порвали соцсети, поддержав emergency-тренд

Украинские полицейские и спасатели присоединились к популярному в тиктоке emergency-тренду. Видео, на которых они демонстрируют свое профессиональное мастерство и чувство юмора, стали вирусными, получив тысячи просмотров и положительных комментариев.

В чем заключается этот тренд – узнавайте вместе с Развлечения 24.

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На одном из видео, опубликованном в TikTok-аккаунте Министерства внутренних дел Украины, можно увидеть, как спасатель эффектно меняет "образы".

На другом видео, опубликованном на официальном TikTok-аккаунте Патрульной полиции Украины, патрульные также демонстрируют различные луки. Они также призывают присоединиться к рядам Патрульной полиции.

Пользователи соцсетей восхищаются такими видео, отмечая, что это не только поднимает настроение, но и укрепляет доверие к украинским службам спасения и правопорядка. Комментарии под видео полны поддержки и благодарности: