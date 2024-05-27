В США подросток сорвал куш в лотерею благодаря сестре: как ему это удалось
Источник:UPI
Джейлен Маклин из США стал счастливым обладателем 1 миллиона долларов после того, как сыграл в лотерею. 18-летний парень доверил выбор лотерейного билета своей сестре.
Как отметил сам Джейлен, он дал немного денег своей сестре и попросил ее купить ему быстрый лотерейный билет за 10 долларов.
Смотрите также Американец выиграл миллион долларов в лотерею благодаря счастливому совпадению
Впоследствии они выяснили, что билет был счастливым и принес парню выигрыш в размере 1 миллиона долларов.
Я чувствую себя самым счастливым парнем во вселенной. Сколько 18-летних выигрывают нечто подобное?,
– отметил юноша.
Счастливчик поделился, что часть своего выигрыша планирует потратить на покупку автомобиля Audi.
Ранее мы писали о женщине из американского штата Мэриленд, которая выиграла джекпот в лотерее Powerball после совета своего парня. Она сорвала куш в размере 50 000 долларов после покупки билета за 10 долларов в Weis Markets в Лореле.
А еще одна счастливица выиграла приз, просто доверившись своему "шестому чувству". Она заявила, что зарегистрировалась в лотерее под влиянием внутреннего "голоса".