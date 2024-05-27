Як зазначив сам Джейлен, він дав трохи грошей своїй сестрі і попросив її купити йому швидкий лотерейний біле за 10 доларів.

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Згодом вони з'ясували, що білет був щасливим і приніс хлопцю виграш у розмірі 1 мільйона доларів.

Я відчуваю себе найщасливішим хлопцем у всесвіті. Скільки 18-річних виграють щось подібне?,

– зазначив юнак.

Щасливчик поділився, що частину свого виграшу планує витратити на покупку автомобіля Audi.

Раніше ми писали про жінку з американського штату Меріленд, яка виграла джекпот у лотереї Powerball після поради свого хлопця. Вона зірвала куш у розмірі 50 000 доларів після купівлі білета за 10 доларів у Weis Markets у Лорелі.

А ще одна щасливиця виграла приз, просто довірившись своєму "шостому чуттю". Вона заявила, що зареєструвалася у лотереї під впливом внутрішнього "голосу".