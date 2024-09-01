В День знаний, 1 сентября, Развлечения 24 предлагают немного развлечься и вспомнить, каковы школьные годы.

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Анекдоты о 1 сентября и школе

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1 сентября, 1 класс. Учительница дает указания:

– Ребята, вы поступили в школу. Здесь нужно вести себя тихо, а если что-то хотите узнать, поднимите руку.

Петро поднимает руку.

– Ты что-то хочешь узнать, Петя?

– Нет, просто проверяю, как это все работает.

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Одних ждет после этого дня встреча с толпами неуправляемых дикарей, других– бесконечные поборы, третьи лишаются в этот день свободы. Но все почему-то называют 1 сентября праздником...

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Первое сентября. Мама спрашивает у первоклассницы:

– Ну и как прошёл первый день в школе?

– Первый день? Только не говори мне, что завтра я должна идти туда снова!

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– Мам, а зачем учителям на 1 сентября цветы?

– Чтобы они думали, что у них праздник.

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