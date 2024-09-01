У День знань, 1 вересня, Розваги 24 пропонують трохи розважитися та пригадати, якими є шкільні роки.

Дивіться також "Насправді Татаров вбив мертве море": мережа вибухнула мемами після заяви Зеленського

Анекдоти про 1 вересня та школу

***

1 вересня, 1 клас. Вчителька дає настанови:

– Хлопці та дівчата, ви вступили до школи. Тут потрібно поводитися тихо, а якщо щось хочете дізнатися, підніміть руку.

Петро підіймає руку.

– Ти щось хочеш дізнатися, Петрику?

– Ні, просто перевіряю, як все це працює.

***

Одних чекає після цього дня зустріч з натовпами некерованих дикунів, інших – нескінченні побори, треті позбавляються в цей день свободи. Але всі чомусь називають 1 вересня святом...

***

Перше вересня. Мама запитує у першокласниці:

– Ну і як пройшов перший день в школі?

– Перший день? Тільки не кажи мені, що завтра я повинна йти туди знову!

***

– Мам, а навіщо вчителям на 1 вересня квіти?

– Щоб вони думали, що у них свято.

Меми про 1 вересня / Фото із соцмереж