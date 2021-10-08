Почти невозможно: американка за один день дважды выиграла миллионы в лотерею

64-летняя Сьюзен Фиттон из Флориды, США, за один день дважды стала победительницей лотереи Mega Millions. Она приобрела два одинаковых лотерейных билета, которые оказались выигрышными.

Все числа на билетах, кроме бонусного Mega Ball, совпали с числами на шариках, которые извлекли из лототрона. Каждый из билетов принес женщине по 2 миллиона, то есть за один день Сьюзен разбогатела на 4 миллиона долларов (105,4 миллиона гривен). При этом на участие в лотерее она потратила всего 18 долларов (475 гривен).

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Благодаря тому, что американка добавила к билетам дополнительную опцию Megaplier, ее выигрыш удвоился. Она позволяет в случае победы увеличить выигранную сумму в 2 – 5 раз, в зависимости от числа Megaplier, которое выбирается каждый день. Без этого она выиграла бы 2 миллиона долларов с обоих билетов – по миллиону с каждого.

Выигрыш Сьюзен стал по-настоящему исключительным событием. Считается, что шанс выиграть миллион долларов в лотерее Mega Millions выпадает 1 раз в 12,6 миллиона случаев, что же говорить о таком стечении обстоятельств и везении, которое случилось с этой женщиной.

Удача Сьюзен принесла прибыль не только ей, но и продуктовому магазину в Бока-Ротан, где она купила билеты. Организаторы лотереи выплатят его владельцам 10 тысяч долларов (263,5 тысячи долларов).

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