Усі числа на білетах, окрім бонусного Mega Ball, збіглися з числами на кульках, які витягнули з лототрона. Таким чином кожен із білетів приніс жінці по 2 мільйони, тобто за один день Сюзен розбагатіла на 4 мільйони доларів (105,4 мільйона гривень). При цьому на участь у лотереї вона витратила всього 18 доларів (475 гривень).

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Завдяки тому, що американка додала до білетів додаткову опцію Megaplier, її виграш подвоївся. Вона дозволяє у випадку перемоги збільшити виграну суму у 2 – 5 разів, залежно від числа Megaplier, яке обирається щодня. Без цього вона виграла б 2 мільйони доларів з обох білетів – по мільйону з кожного.

Виграш Сюзен є по-справжньому винятковою подією. Вважається, що шанс виграти мільйон доларів у лотереї Mega Millions випадає 1 раз на 12,6 мільйона випадків, що ж говорити про такий збіг обставин та везіння, яке трапилося із цією жінкою.

Удача Сюзен принесла прибуток не лише їй, а й продуктовому магазину в Бока-Ротан, де вона купила білети. Організатори лотереї виплатять його власникам 10 тисяч доларів (263,5 тисячі доларів).

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