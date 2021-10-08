Все числа на билетах, кроме бонусного Mega Ball, совпали с числами на шариках, которые извлекли из лототрона. Каждый из билетов принес женщине по 2 миллиона , то есть за один день Сьюзен разбогатела на 4 миллиона долларов (105,4 миллиона гривен). При этом на участие в лотерее она потратила всего 18 долларов (475 гривен).

Это интересно Возрастные ограничения для гемблеров: со скольких лет можно играть в казино в разных странах

Благодаря тому, что американка добавила к билетам дополнительную опцию Megaplier, ее выигрыш удвоился. Она позволяет в случае победы увеличить выигранную сумму в 2 – 5 раз, в зависимости от числа Megaplier, которое выбирается каждый день. Без этого она выиграла бы 2 миллиона долларов с обоих билетов – по миллиону с каждого.

Выигрыш Сьюзен стал по-настоящему исключительным событием. Считается, что шанс выиграть миллион долларов в лотерее Mega Millions выпадает 1 раз в 12,6 миллиона случаев , что же говорить о таком стечении обстоятельств и везении, которое случилось с этой женщиной.

Удача Сьюзен принесла прибыль не только ей, но и продуктовому магазину в Бока-Ротан, где она купила билеты. Организаторы лотереи выплатят его владельцам 10 тысяч долларов (263,5 тысячи долларов).