Все из-за специального фермента, который содержится в ананасах.

Смотрите также Иркутск затопили фекалии во время фестиваля "чистой воды" : эпические кадры

Этот фермент называется бромелайн. Он известен тем, что расщепляет белки на аминокислоты. Когда мы едим ананас, бромелайн может расщеплять некоторые белки, которые образуют защитный слой во рту, позволяя кислоте ананаса начать раздражать ротовую полость.

Но фермент – не единственная причина, из-за которой наши рты могут покалывать – есть еще один виновник, который появляется в виде крошечных "шипов" на фрукте.

Очевидно, что вы не можете увидеть эти шипы, которые на самом деле называются рафидами, но они достаточно острые. Именно они могут привести к крошечным царапинам на наших языках и щеках – удваивая болезненные ощущения, когда кислый сок ананаса попадает в наш рот.

Реакция любителей ананаса

Люди были шокированы и возмущены этим объяснением. В то же время они заверили, что не собираются прекращать есть любимый фрукт.