Все через спеціальний фермент, який міститься в ананасах.

Дивіться також Іркутськ затопили фекалії під час фестивалю "чистої води" : епічні кадри

Цей фермент має назву бромелайн. Він відомий тим, що розщеплює білки на амінокислоти. Коли ми їмо ананас, бромелайн може розщеплювати деякі білки, які утворюють захисний шар у роті, дозволяючи кислоті ананаса почати подразнювати ротову порожнину.

Але фермент – не єдина причина, через яку наші роти можуть поколювати – є ще один винуватець, який з'являється у вигляді крихітних "шипів" на фрукті.

Очевидно, що ви не можете побачити ці шипи, які насправді називаються рафідами, але вони досить гострі. Саме вони можуть призвести до крихітних подряпин на наших язиках і щоках – подвоюючи болісні відчуття, коли кислий сік ананасу потрапляє в наш рот.

Реакція любителів ананаса

Люди були шоковані та обурені цим поясненням. Водночас вони запевнили, що не збираються припиняти їсти улюблений фрукт.