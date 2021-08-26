Побила рекорд: женщина пролежала на одном месте 117 часов и победила на соревнованиях по лени

В Черногории состоялись уже 10-тые традиционные соревнования по лени, и новая победительница стала рекордсменкой. Дуда Алексич пролежала в парке на матрасе 117 часов, лишь иногда вставая, чтобы сходить в туалет.

Соревнования начались 20 августа, и завершились только через 5 дней – когда с места встала последняя конкурсантка. Предыдущий рекорд был значительно меньше – 52 часа, но его установили еще тогда, когда правила не позволяли отлучаться в туалет.

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Дуда Алексич провела на одном месте 117 часов, и получила главный приз соревнования – 300 евро (9350 гривен). Она минимально оторвалась от других конкурсантов. Никола Башкович, который занял второе место, поднялся всего на 5 минут раньше победительницы. А Марко Вукович, ставший третьим, пролежал в целом 115 часов.



Победительница конкурса Дуда Алексич с конкурентами / Фото из фейсбука

По правилам конкурса, участники, лежа на матрасе в парке, могут спать, есть, читать и разговаривать между собой. С 2021 года им разрешили каждые 8 часов вставать в туалет.

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