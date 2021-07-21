Побег из карантина: мужчина сбежал через окно 4-го этажа отеля, связав вместе простыни

В Австралии мужчина пытался избежать обязательного карантина в отеле. Поэтому он сбежал из гостиницы, куда его поместили на изоляцию.

Мужчина связал веревку из простыней и спустился по ней с четвертого этажа. Ловили его всем отделом.

Это интересно Финансовая грамотность для гемблеров: как правильно управлять деньгами, играя в казино

39-летний австралиец, имя которого не называется, приехал в Перт из Брисбена, однако выбрал неудачное время. Ведь в городе ввели очередной строгий карантин, и мужчину попросили покинуть Перт через 48 часов. А это время ему предстояло провести на карантине – в номере отеля, не покидая его.

Сидеть 2 суток безвылазно в гостинице мужчине не захотелось. И как только часы показали за полночь, он скрылся.

Он выбрался из окна комнаты на четвертом этаже, используя веревку, сделанную из простыней, после чего покинул этот район,

– сообщает полиция Западной Австралии.



Мужчина сбежал с 4-го этажа отеля, связав вместе простыни / Фото Western Australia Police Force



В Австралии мужчина пытался избежать обязательного карантина в отеле / Фото Western Australia Police Force

Через 8 часов беглеца обнаружили на другом конце города.​ Его задержали и обвинили в невыполнении указаний и предоставлении "ложной информации". Теперь австралийцу грозит серьезный штраф. Хотя, как выяснилось, он был незаразным – его тест на ковид оказался отрицательным.

К теме Мужчина показал, как проучить шумных соседей: его будильник звонит в их домах