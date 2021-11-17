Победители по жизни: 10 случаев, когда вселенная решила потроллить конкретного человека
Источник:Reddit
Наверное, у каждого из нас были такие случаи, когда казалось, что все в мире настроено против тебя. Иногда с людьми случаются неприятности, которые раньше казались невозможными, и это настолько абсурдно, что заставляет смеяться. Особенно, если это случилось с кем-то другим.
На развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел, посвященный подобным случаям. Там собраны самые курьезные неприятности, которыми люди делились в интернете. Просмотр этих фотографий вызывает только один вопрос – каковой была вероятность того, что это произойдет?
Это интересно Что такое волатильность в игровых автоматах, и почему это важно
"Шкаф сломался и упал именно в тот день, когда мы установили новую стеклянную плиту"
Фото Reddit / thorisadog
"Теперь машина принадлежит пауку"
Фото Reddit / FuzzyTwiguh92
"Без комментариев"
Фото Reddit / _not_a_coincidence
"Вот как на мою кровать утром падает свет"
Фото Reddit / itsraininginsocal
"Даже нарочно не придумаешь"
Фото Reddit / BlazingWaterfall
"Добро пожаловать, ваш номер – 208"
Фото Reddit / sinhyperbolica
"Наслаждайтесь полетом"
Фото Reddit / Mediocris1
"Сэндвич застрял в автомате. Я купил напиток, чтобы его вытолкать"
Фото Reddit / CheekyWampa
"247 мест в концертном зале. Я получил это"
Фото Reddit / rajackwhoop
"Из всех мест, где могла лопнуть труба..."
Фото Reddit / Ipromisetobehonest