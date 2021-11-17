На розважальному порталі Reddit є окремий розділ, присвячений подібним випадкам. Там зібрані найкурйозніші негаразди, якими люди ділилися в інтернеті. Перегляд цих світлин викликає лише одне запитання – якою була вірогідність того, що це станеться?
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"Шафа зламалась і впала саме в той день, коли ми встановили нову скляну плиту"
Фото Reddit / thorisadog
"Тепер машина належить павуку"
Фото Reddit / FuzzyTwiguh92
"Без коментарів"
Фото Reddit / _not_a_coincidence
"Ось як на моє ліжко вранці падає світло"
Фото Reddit / itsraininginsocal
"Навіть навмисно не придумаєш"
Фото Reddit / BlazingWaterfall
"Ласкаво просимо, ваш номер – 208"
Фото Reddit / sinhyperbolica
"Насолоджуйтеся польотом"
Фото Reddit / Mediocris1
"Сендвіч застряг в автоматі. Я купив напій, щоб його виштовхнути"
Фото Reddit / CheekyWampa
"247 місць у концертному залі. Я отримав це"
Фото Reddit / rajackwhoop
"З усіх місць, де могла лопнути труба..."
Фото Reddit / Ipromisetobehonest