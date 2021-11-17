На розважальному порталі Reddit є окремий розділ, присвячений подібним випадкам. Там зібрані найкурйозніші негаразди, якими люди ділилися в інтернеті. Перегляд цих світлин викликає лише одне запитання – якою була вірогідність того, що це станеться?

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"Шафа зламалась і впала саме в той день, коли ми встановили нову скляну плиту"

Фото Reddit / thorisadog

"Тепер машина належить павуку"

Фото Reddit / FuzzyTwiguh92

"Без коментарів"

Фото Reddit / _not_a_coincidence

"Ось як на моє ліжко вранці падає світло"

Фото Reddit / itsraininginsocal

"Навіть навмисно не придумаєш"

Фото Reddit / BlazingWaterfall

"Ласкаво просимо, ваш номер – 208"

Фото Reddit / sinhyperbolica

"Насолоджуйтеся польотом"

Фото Reddit / Mediocris1

"Сендвіч застряг в автоматі. Я купив напій, щоб його виштовхнути"

Фото Reddit / CheekyWampa

"247 місць у концертному залі. Я отримав це"

Фото Reddit / rajackwhoop

"З усіх місць, де могла лопнути труба..."

Фото Reddit / Ipromisetobehonest