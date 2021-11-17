На развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел, посвященный подобным случаям. Там собраны самые курьезные неприятности, которыми люди делились в интернете. Просмотр этих фотографий вызывает только один вопрос – каковой была вероятность того, что это произойдет?

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"Шкаф сломался и упал именно в тот день, когда мы установили новую стеклянную плиту"

Фото Reddit / thorisadog

"Теперь машина принадлежит пауку"

Фото Reddit / FuzzyTwiguh92

"Без комментариев"

Фото Reddit / _not_a_coincidence

"Вот как на мою кровать утром падает свет"

Фото Reddit / itsraininginsocal

"Даже нарочно не придумаешь"

Фото Reddit / BlazingWaterfall

"Добро пожаловать, ваш номер – 208"

Фото Reddit / sinhyperbolica

"Наслаждайтесь полетом"

Фото Reddit / Mediocris1

"Сэндвич застрял в автомате. Я купил напиток, чтобы его вытолкать"

Фото Reddit / CheekyWampa

"247 мест в концертном зале. Я получил это"

Фото Reddit / rajackwhoop

"Из всех мест, где могла лопнуть труба..."