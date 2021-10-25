Победа одной кнопкой: стример прошел Dark Souls 3 с помощью азбуки Морзе

Серия Dark Souls – настоящий полигон для испытаний способностей человека. Кроме того, игра давно известна своим невероятным комьюнити.

Игроки Dark Souls помогают друг другу подсказками, или врываются в виде добрых фантомов и помогают одолеть ненавистного босса. Некоторые любят устраивать настоящие испытания на стримах и проходят игру, специально усложняя себе условия.

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Так необычным способом игру решил пройти стример Rudeism – он сделал это используя кнопку для азбуки Морзе. На прохождение Dark Souls 3 таким способом у него ушло около двух недель и 258 250 нажатий кнопки. Несмотря на впечатляющий результат, Rudeism обращает внимание на доступность игр. Он считает, что от наличия уровня сложности и доступности настроек под любого игрока проект бы только выиграл.

Dark Souls 3 побеждена азбукой Морзе!

19 боссов, 258 250 нажатий кнопок. (DLC впереди).

То, что DS3 можно пройти одной кнопкой, не означает, что играм не нужны настройки сложности и доступности!,

– написал Rudeism.

Кратко о Dark Souls 3 Это третья часть популярной франшизы, с сотнями новых элементов экипировки и вещей, новыми локациями, новыми стилями ведения боя.

События игры разворачиваются в Королевстве Лотрик, А главный герой является одним из тех, кто не горит, путешествующих по этим землям в поисках спасения. Во время своего приключения игроки столкнутся с огромным количеством противников, боссов, а также других игроков, которые рыщут по Лотрику в поисках добычи.

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