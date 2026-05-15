"Прогноз затянулся": сеть снова вспоминает женщину, которая обещала украинцам победу 15 мая
Украинцы сегодня, 15 мая, снова вспоминают пользовательницу TikTok, которая несколько лет назад говорила, что победа наступит именно 15 мая. Пользователи сети шутят, что женщина забыла сказать, какого именно года.
Но при этом в сети снова распространяются видео с этой женщиной, которая очень экспрессивно и на повышенных тонах уверяет, что именно в середине мая будет победа.
Социальные сети уже давно стали площадкой, где странные ролики мгновенно превращаются в вирусные тренды. Пользователи охотно подхватывают чужие странности, превращая их в мемы, которые возвращаются в инфопространство каждый год.
На этот раз народ снова начал распространять архивное видео с женщиной, которая очень эмоционально прогнозирует конец победы. В частности видео вспомнил пользователь Elvenor Hoxley. На высоких тонах женщина утверждает, что долгожданная победа наступит именно 15 мая. Этим она вызвала шквал иронии и скепсиса в комментариях. Народ шутит, что женщина забыла указать, в каком именно году наступит победа.
Смотрите также Подозрение Ермаку и дело "Династии": украинцы взорвались реакцией и создают мемы
Как сеть реагирует на "пророчество" о победе 15 мая
Это видео завирусилось примерно весной 2024 года. С того времени его разнесло уже немало пабликов и пользователей сети. Уже и не найти корней, кто первым его распространил. Женщина, которую в сети называют Жужа, очень экспрессивно уверяет украинцев, что победа наступит в конкретную дату: "Ура! Ура! Ура! Победа будет! Люди, победа будет. В мае будет победа, 15 мая".
Кстати, позже женщина записала видео, где заявила, что ей надоели люди, которые спрашивают о победе и сказала, что год "один только Бог знает".
Женщина говорит, что победа будет 15 мая: смотрите видео
С тех пор ежегодно в середине мая этот ролик снова "откапывают" и запускают в соцсетях, а пользователи шутят об очередном ожидании. С тех пор видео собрало немало лайков просмотров и, конечно же, комментариев. Придирчивые комментаторы подметили, что женщина не уточнила, какого именно года будет победа. Вот что пишут:
"Весеннее обострение. Будьте внимательны. Берегите себя и беспокойтесь за больных";
"Победа будет 15 мая, но она не сказала какого года";
"А что говорят врачи?";
"Это черный юмор";
"Это совершенно не смешно и даже грустно";
"Уже третий год должна быть победа на 15 число";
"Что-то немного затянулся этот прогноз".
Вот как еще украинцы реагировали на это "пророчество":
Украинцы реагируют на прогноз о победе / Фото из соцсетей
Мемы о том, что победа будет 15 мая / Фото из соцсетей
Сеть реагирует на пророчество о победе 15 мая / Фото из соцсетей
Шутки шутками, но искренне верим в нашу общую победу, которая обязательно наступит только благодаря ежедневному труду, донатам и единству каждого украинца вокруг ВСУ.
Раввин "предсказал" победу
А помните, как главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий в октябре прошлого года предположил, что война в Украине может завершиться уже в январе 2026 года, пишет "Фокус". По его мнению, боевые действия в Украине должны быть прекращены не позднее 15 января 2026 года. Свой оптимистический прогноз он базировал на настроениях авторитетных американских и европейских элит, которые якобы хорошо в этом разбираются.
Как украинцы шутили о параде в Москве
Украинцы умеют шутить по любым поводам. Еще недавно 24 Канал собрал для вас самые смешные мемы и реакцию украинцев на проведение "парада победы" на Красной площади. Украинцы шутили о том, что этот парад может пройти только с разрешения ВСУ, а также смеялись с того, что люди придут на этот парад в памперсах. Напомним, что в этом году парад в Москве прошел без военной техники. В Минобороны России заявили, что это обусловлено "текущей оперативной обстановкой".
А еще накануне "Дня победы" россиян поздравили плакатом с обезьяной. Это произошло в Новосибирске. Это так местный зоопарк решил отличиться. Хохотала вся сеть.