По кадрам мультсериала 90-х: блогер воспроизвел трейлер "Человека-паука: Нет пути домой"

Недавно в сети наконец-то показали долгожданный трейлер будущего фильма "Человек-паук: Нет пути домой". Уже за первые 24 часа он побил рекорды по просмотрам – на двух ютуб-каналах и в твиттере ролик посмотрели свыше 98,7 миллиона раз.

С 1994 по 1998 год на телеканале Fox Kids выходил мультсериал "Человек-паук". Всего показали 65 серий и после 5 сезона проект закрыли.

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На ютуб-канале 100bombs Studios опубликовали трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home), который был воссоздан и смонтирован по кадрам из мультсериала 90-х. Все кадры воспроизводимого трейлера в основном взяты из первого эпизода третьего сезона шоу, название которого "Доктор Стрэндж".

В этом эпизоде Питер и Верховный Волшебник сражаются с бароном Мордо и надвигается вторжение из Темного измерения Дормамма. Поэтому поклонникам Marvel, которые смотрели серию "Доктор Стрэндж", часть этого сюжета должна быть знакомой.

Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой", воспроизведенный по кадрам мультсериала 90-х: смотреть онлайн

Премьера ленты "Человек-паук: Нет пути домой" в Украине состоится

Оригинальный трейлер "Человека-паука: Нет пути домой": смотреть онлайн

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