З 1994 по 1998 рік на телеканалі Fox Kids виходив мультсеріал "Людина-павук". Всього показали 65 серій і після 5 сезону проєкт закрили.

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На ютуб-каналі 100bombs Studios опублікували трейлер "Людини-павука: Немає шляху додому" (Spider-Man: No Way Home), який був відтворений та змонтований по кадрах з мультсеріалу 90-х. Всі кадри відтвореного трейлеру в основному взяті з першого епізоду третього сезону шоу, назва якого "Доктор Стрендж".

У цьому епізоді Пітер і Верховний чарівник б'ються з бароном Мордо і насувається вторгнення з Темного виміру Дормамму. Тож шанувальникам Marvel, які дивилися серію "Доктор Стрендж", частина цього сюжету має бути знайомою.

Трейлер "Людини-павука: Немає шляху додому", відтворений по кадрах мультсеріалу 90-х: дивитись онлайн

Прем'єра стрічки "Людина-павук: Немає шляху додому" в Україні відбудеться 16 грудня 2021 року.

Оригінальний трейлер "Людини-павука: Немає шляху додому": дивитись онлайн

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