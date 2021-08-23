Користувач Reddit під ніком buba447 розробив телевізор і деталі в Fusion 360 і надрукував їх на Ender 3 Pro. Хоча сам телевізор – невеликий, розміром з долоню, розробник завантажив на гаджет 11 сезонів серіалу. Вони запускаються у випадковому порядку при натисканні кнопки включення.

Це цікаво Багатокористувацькі слоти: що це таке і як у них грати

В коментарях до відео buba447 розповів, що всередині телевізора знаходиться плата Raspberry Pi Zero і карта пам'яті на 32 ГБ, Pi підключений до TFT-дисплея 640x480. Щоб помістити таку велику кількість епізодів на маленьку карту пам'яті, buba447 спеціально стиснув їх до роздільної здатності для цього дисплея.

Живлення забезпечується USB-кабелем на задній панелі. Крім того, телевізор також має повністю робочі кнопки – верхня вмикає і вимикає пристрій, а нижня – регулює гучність звуку, який виводиться через динамік, який є в основі пристрою.

Працює плата під управлінням Jessie Lite. Всі епізоди були стиснуті спеціально для екрана і завантажені на SD-карту. Коли Pi включається, через USB-порт на задній панелі телевізора він починає відтворювати епізоди у випадковому порядку. Коли епізод закінчується, випадковим чином вибирається наступний. Верхня кнопка підключена до GPIO, вона включає і вимикає екран, і одночасно зменшує гучність. Внизу знаходиться POT, який підключений до гучномовця всередині,

– написав блогер.

buba447 пообіцяв викласти докладну інструкцію та схеми у відкритий доступ, щоб його роботу зміг повторити будь-хто.

До теми Зняли пародію на серію GTA: футбольний клуб незвичним чином представив нового гравця