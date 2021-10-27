Плавала почти 50 лет: мужчина получил послание в бутылке, которое он бросил в море в детстве

Американец Джек Сах из Техаса нашел бутылку на одном из пляжей Аляски, куда он отправился на охоту. Сначала он подумал, что это мусор, но когда поднял ее и присмотрелся, увидел, что внутри есть записка.

Это было письмо, напечатанное на печатной машинке в 1977 году. Его автором оказался на то время 11-летний мальчик Бутч Циммерман. В послании он рассказывал о своей жизни и семье – отце, который служил в береговой охране и работал на катере "Цитрус", маме, которая тогда не работала, сестрах Марси и Лизе и овчарке-колли Рексе.

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Джек Сах решил разыскать автора этого послания. С помощью соцсетей он нашел несколько телефонных номеров и связывался с их владельцами с вопросом, не бросали ли они в море бутылку с посланием 44 года назад.

В конце концов ему удалось найти именно того Бутча Циммермана, а также его сестер – Марси Холдер и Лизу Бонтемпо, которые даже не догадывались о послании брата. Бутч признался, что сначала подумал, что Джек Сах – мошенник.

Я читал письмо и думал: "Никто больше не может знать имена членов моей семьи, что у меня была собака по имени Рекс, и что я сидел в задней части корабля",

– поделился Бутч Циммерман.

Больше всего семья Циммерманов была удивлена ​​тем, что бутылка сохранилась. Учитывая каменистое побережье и то, что она была в плавании почти полвека, это действительно шокирует.

Мужчина рассказал, что хорошо помнит тот день, когда пустил бутылку на воду. Конечно, с тех пор его жизнь очень изменилась. Бутч стал военным лётчиком, а позже переквалифицировался на пожарного. Семья переехала из Аляски в разные места, но сейчас все они живут в Северной Каролине.

Известие от Джека Саха стало для брата и сестер приятным напоминанием о прошлом. "Это частичка мамы и папы, понимаете? И часть нашей памяти о хороших временах. Быть на Аляске, быть семьей, быть вместе", – поделилась сестра Бутча Марси.

Джек Сах уже отправил Бутчу свою находку. Взамен он попросил мужчину про фото его семьи с этой памятной бутылкой.

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