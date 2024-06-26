Письмо Эйнштейна с предупреждением об атомной угрозе выставят на аукционе: его стоимость шокирует
Источник:The Guardian
На аукционе, который состоится в Нью-Йорке, планируют выставить письмо Альберта Эйнштейна, в котором он в 1939 году предупреждает тогдашнего президента США об угрозе создания атомного оружия нацистской Германией.
Впечатляет, но двухстраничное письмо оценили по меньшей мере в 4 миллиона долларов.
Смотрите также Sotheby's будет продавать рекордную коллекцию шампанского – кому принадлежит коллекция из 1500 бутылок
Торги проведут в рамках аукциона Christie's личной коллекции артефактов соучредителя Microsoft Пола Аллена, который умер в 2018 году.
Что известно о письме Эйнштейна
В мире существует две версии письма:
- первая, отправлена президенту, хранится в библиотеке и музее Рузвельта в Нью-Йорке;
- вторая, немного короче, будет продана на торгах.
Адресованное тогдашнему президенту США Франклину Рузвельту письмо написал Альберт Эйнштейн совместно со своим венгерским коллегой – физиком Лео Силардом. Артефакт датируется 2 августа 1939 года – несколькими неделями до вторжения нацистов на территорию Польши.
Значение письма для мировой истории
В нем ученые предупреждают о потенциальной разработке Германией технологий для создания ядерной бомбы. Такое предположение двое физиков сделали из-за активной поддержки Третьим Рейхом ядерных исследований.
Возможно, можно будет запустить цепную ядерную реакцию в большой массе урана... и это новое явление также приведет к созданию бомб,
– говорится в письме.
В своем письме Эйнштейн и Силард призывают правительство сделать то же самое. В результате Рузвельт формировал комитет, который сделал США первой государственной, которая создала атомное оружие.
Также на аукционе представят восстановленный Алленом компьютер 1971 года изготовления. Предполагают, что устройство – именно та модель, над которой они совместно с Биллом Гейтсом работали перед тем, как основать Microsoft.