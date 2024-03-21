На аукцион выставят письмо Толкина: чем оно особенное

На аукционе выставят письмо известного британского писателя Джона Толкина. Именно он является автором книг "Хоббит" и "Властелин колец".

Это письмо он прислал маленькому поклоннику Кристоферу Говарду на Рождество 1961 года.

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Известно, что его ориентировочная цена составляет 10 – 13 тысяч долларов. Торги проведут 12 апреля.

Чем особенное это письмо

Кристофер получил письмо от Толкина, когда ему было всего 8 лет. Он был большим поклонником "Хоббита" и хотел узнать, написал ли Толкин еще какие-то книги, полные таких увлекательных приключений.

В письме Толкин поблагодарил за письмо и пожелал мальчику счастливого Нового года. Писатель тщательно ответил на каждый пункт письма мальчика, упомянул его младшего брата Ники, персонажей "Хоббита" и подробно рассказал о своей другой книге – "Властелин колец".

Говард признался, что хранил это письмо в коробке для сувениров более 60 лет, прежде чем решил его продать.

Что еще написал писатель в письме

В письмах писатель отмечал, что "не очень любит людей, поэтому мечтает о пустынных странах", а еще он чувствует себя хоббитом, хотя не утверждает, что "является им, ведь я совсем не уверен, что буду таким же выносливым, если окажусь в трудной ситуации".

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