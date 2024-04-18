Пилот с собакой чудом выжили после авиакатастрофы в океане: как им это удалось
Источник:Los Angeles Times
Пилот одномоторного самолета вместе со своей собакой пережил авиакатастрофу. Воздушное судно упало в океан примерно в 150 - 200 метрах от берега.
К счастью, чрезвычайное происшествие увидел очевидец, который сразу же позвонил в 911.
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К месту происшествия оперативно отправилась команда по спасению. Водолазы начали поиски, чтобы определить местонахождение пострадавших и обломков самолета.
Как пилоту удалось выжить
Представитель береговой охраны США Эдвард Варго сообщил, что на борту самолета находился один человек вместе с собакой. Как позже выяснилось, они оба смогли безопасно добраться до берега.Справка. Известно, что этот самолет был изготовлен в 1981 году и, вероятно, вышел из строя из-за проблем с двигателем во время перелета из Санта-Моники в Лонг-Бич. Сейчас авиакатастрофу классифицируют как несчастный случай.
Пилот Кристофер Краячич отказался давать комментарии, однако известно, что он и его собака из последних сил держались на плаву.
Как спасатели искали пострадавших / Фото Los Angeles Times
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