К счастью, чрезвычайное происшествие увидел очевидец, который сразу же позвонил в 911.
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К месту происшествия оперативно отправилась команда по спасению. Водолазы начали поиски, чтобы определить местонахождение пострадавших и обломков самолета.
Как пилоту удалось выжить
Представитель береговой охраны США Эдвард Варго сообщил, что на борту самолета находился один человек вместе с собакой. Как позже выяснилось, они оба смогли безопасно добраться до берега.
Пилот Кристофер Краячич отказался давать комментарии, однако известно, что он и его собака из последних сил держались на плаву.
Как спасатели искали пострадавших / Фото Los Angeles Times
Ранее мы писали о затонувшем самолете Lockheed Martin L1011 Tristar, который перепутали с загадочно исчезнувшим малайзийским боингом.