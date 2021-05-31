Пес научился останавливать эпилептические припадки другого домашнего любимца: щемящее видео

У золотистого ретривера возникли проблемы со здоровьем. И другая собака помогает справиться другу с этими невзгодами.

Золотистому ретриверу Лейкеру в возрасте около 6 месяцев диагностировали судороги. Этим недугом пес страдает с того времени, как ему исполнилось около 3 месяцев.

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С взрослением и после того, как собаке выписали лекарства, приступы судорог Лейкера стали более контролируемыми. Однако иногда происходят психомоторные припадки – приступы бега и плача с крайним замешательством.

Но Лейкеру очень повезло, ведь у него есть любящая и заботливая подруга Рокси – которая постоянно находится рядом и следит за его состоянием. И, если у ретривера случается припадок, Рокси подбегает к нему и придавливает к полу. После чего Лейкеру становится легче.

Недавно я купил камеру для собак Furbo, и она сняла Рокси, которая помогла Лейкеру. Она не обучена этому, но у этих двоих есть связь, которую я никогда не видел. Они проверяют друг друга в течение дня и по-настоящему любят друг друга. Рокси защищает всех нас в доме, поэтому неудивительно, что она помогает ему,

– рассказал хозяин домашних любимцев.

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