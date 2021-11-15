Первый в мире: Warner Bros. открыла в Абу-Даби отель по мотивам фильмов и сериалов

Отель известной студии Warner Bros. открылся в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В оформлении здания использовались элементы из легендарных фильмов.

Пятизвездочный отель Warner Bros. официально открыт для встречи гостей на острове Яс в Абу-Даби. Он входит в Clarion Collection by Hilton и находится в нескольких шагах от крупнейшего тематического парка Warner Bros. World Abu Dhabi. Гости, остановившиеся в отеле, получают бесплатные билеты в развлекательный парк.

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Постояльцы отеля могут окунуться в атмосферу фильмов и телешоу студии Warner Bros., таких как "Гарри Поттер", "Мир Дикого Запада", "Супермен", "Волшебник из страны Оз" и многих других. Перед зданием воссоздан фонтан из сериала "Друзья". А в самом отеле можно найти автоматическое пианино из ленты "Мир Дикого Запада".

Отель насчитывает 257 номеров. Все они посвящены персонажам Warner Bros. - каждый из них украшен обложками комиксов, страницами из сценариев, постерами фильмов и тому подобное. Однако новый проект остается отелем, а не тематическим парком для сна.

В оформлении залов и номеров использованы три темы, которые отражают историю создания студии:

Первая тема. "От сценария к экрану" – посвящена выдающимся моментам Warner Bros. – фильмам, шоу и документированию пути от написанной страницы до финального кадра.

"От сценария к экрану" – посвящена выдающимся моментам Warner Bros. – фильмам, шоу и документированию пути от написанной страницы до финального кадра. Вторая тема . Artist Confidential – посвящена различным талантам перед камерой и вне ее в некоторых фильмах Warner Bros.

. Artist Confidential – посвящена различным талантам перед камерой и вне ее в некоторых фильмах Warner Bros. Третья тема. The Vault – представляет собой редкие изображения из архивов Warner Bros.



Залы украшены обложками комиксов, страницами из сценариев / Фото The National News



Отель посвящен персонажам Warner Bros. / Фото The National News



Отель насчитывает 257 номеров / Фото The National News



Отель предлагает широкий выбор ресторанов / Фото The National News



Warner Bros. открыла в Абу-Даби отель по мотивам своих фильмов и сериалов / Фото The National News



Отель известной студии Warner Bros. открылся в столице Объединенных Арабских Эмиратов / Фото The National News

Первый в мире Warner Bros. отель открылся в Абу-Даби: видео

Warner Bros прежнему славится своими невероятными рассказами, наши персонажи вдохновляют и заставляют людей смеяться. Мы заставляем людей плакать и рассказывать красивые истории, и, как сказал бы Тед Лассо, мы также заставляем людей поверить в это,

– сказала Памела Клиффорд, президент компании Warner Media по глобальным брендам.

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Warner Bros. – одна из крупнейших развлекательных компаний в мире, а ее киностудия – Warner Bros. Pictures – входит в "большую пятерку" отрасли. Интеллектуальная собственность WB включает персонажей DC Comics – Бэтмен и Супермен, героев мультфильмов – Багз Банни, Скуби Ду и Флинтстоуны.