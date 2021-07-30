С несколькими опечатками: редкую книгу о Гарри Поттере продали за 111 000 долларов

Редкий экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе Tennants в Великобритании по впечатляющей цене. Это одна из 500 копий из первого тиража, который вышел в 1997 году.

Эксперты прогнозировали, что эта копия уйдет с молотка за 20 000 – 30 000 фунтов стерлингов, однако результат превзошел их ожидания в несколько раз. Книгу продали за 80 000 фунтов стерлингов (почти 111 000 долларов или 2,9 миллиона гривен).

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Чем особенна книга

Эту книгу приобрели в Ноттингеме вскоре после ее появления на прилавках в 1997 году. Эксперты аукциона охарактеризовали его состояние как "исключительное".

В первом издании "Гарри Поттер и философский камень" напечатали всего 500 копий книги в твердой обложке. Все они содержали несколько опечаток, которые впоследствии исправили. Именно поэтому книги из первого тиража считают коллекционными.

Из первых 500 єкземпляров книги уцелели около 200. Остальные были переданы в библиотеки, и до сегодня уже потеряны или повреждены и не подлежат ремонту.



Редкий экземпляр "Гарри Поттер и философский камень" продали за 80 000 фунтов стерлингов / Фото Tennants

Проданный экземпляр стал одним из самых дорогих среди других книг Джоан Роулинг. Однако превзойти предыдущий рекорд ему не удалось. В прошлом году другая книга "Гарри Поттер и философский камень" из первого издания с автографом автора ушла с молотка на аукционе в Эдинбурге за 125 000 фунтов стерлингов (173 000 долларов или 4,6 миллиона гривен).

Книги о Гарри Поттере "Гарри Поттер" – это серия из 7 фантастических романов Джоан Роулинг о приключениях юного Гарри Поттера, который в возрасте 11 лет узнал, что является настоящим колдуном. Книги рассказывают о приключениях Гарри и его друзей в школе чародейства и волшебства Хогвартс и за ее пределами. Основная сюжетная линия всех романов – это поединок Гарри Поттера с темным колдуном Лордом Воландемортом, который убил родителей мальчика, когда он был младенцем, а его преодолеть не смог. Книги и фильмы о Гарри Поттере получили невероятную популярность и собрали огромную аудиторию фанатов со всего мира.

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