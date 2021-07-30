Експерти прогнозували, що ця копія піде з молотка за 20 000 – 30 000 фунтів стерлінгів, проте їхні очікування перевершились у кілька разів. Книгу продали за 80 000 фунтів стерлінгів (майже 111 000 доларів або 2,9 мільйона гривень).

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Чим особлива книга

Цю книгу придбали у Ноттінгемі невдовзі після її появи на прилавках у 1997 році. Експерти аукціону охарактеризували її стан як "винятковий".

У першому виданні "Гаррі Поттер і філософський камінь" надрукували всього 500 копій книги у твердій обкладинці. Усі вони містили кілька одруківок, які згодом виправили. Саме тому книги з першого накладу вважають колекційними.

З перших 500 копій книги вціліли близько 200. Усі інші були передані у бібліотеки, і до сьогодні вже втрачені або пошкоджені та не підлягають ремонту.



Рідкісний екземпляр "Гаррі Поттер та філософський камінь" продали за 80 000 фунтів стерлінгів / Фото Tennants

Проданий екземпляр став одним із найдорожчих серед інших книг Джоан Ролінґ. Проте перевершити попередній рекорд йому не вдалося. Минулого року інша книга "Гаррі Поттер і філософський камінь" з першого видання з автографом авторки пішла з молотка на аукціоні в Единбурзі за 125 000 фунтів стерлінгів (173 000 доларів або 4,6 мільйона гривень).

Книги про Гаррі Поттера "Гаррі Поттер" – це серія з 7 фантастичних романів Джоан Ролінґ про пригоди юного Гаррі Поттера, який у віці 11 років дізнався, що він є справжнім чаклуном. У книгах йдеться про пригоди Гаррі та його друзів у школі чарів та чаклунства Гоґвортс і за її межами. Основна сюжетна лінія усіх романів – це поєдинок Гаррі Поттера з темним чаклуном Лордом Волдемортом, який вбив батьків хлопчика, коли він був немовлям, а його подолати не зміг. Книги та фільми про Гаррі Поттера здобули неймовірну популярність та зібрали величезну аудиторію фанатів з усього світу.

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