На американском аукционе Heritage Auctions состоялись торги за первое издание романа "Гарри Поттер и философский камень". Книгу продали за почти 500 тысяч долларов.

На аукционе в США продали первое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Книгу, начальная цена которой была 75 тысяч долларов, продавал американский коллекционер.

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За лот коллекционер, имя которого не называют, отдал рекордную 471 тысячу долларов – 12 702 870 гривен. Стоит отметить, что цены на первые издания на аукционах за другие книги о Гарри Поттере обычно начинались от 110 тысяч долларов.

Это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере, которая когда-либо была продана, это самое дорогое коммерчески опубликованное произведение искусства 20-го века,

– заявил исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.

Первое издание "Гарри Поттера" продали с аукциона за рекордную сумму / Фото HA

Проданная книга была опубликована в 1997 году издательством Bloomsbury Publishing. Тираж составил всего 500 экземпляров. Большинство книг из этого тиража направили в библиотеки и школы. Однако наибольшую ценность для коллекционеров составляют издания без библиотечного штампа.