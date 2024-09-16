Не трогали веками: британец нашел в земле чрезвычайно редкие монеты

Британский пенсионер Тони Асквит нашел редкие монеты на недавно вспаханном поле. По его мнению, они пролежали нетронутыми несколько веков.

Клад, который обнаружил человек, состоит из кельтских золотых монет. Их стоимость может достигать 20 000 фунтов стерлингов.

Смотрите также Сестры получили в наследство только одну монету, но она позволила им не работать до конца жизни

Коллекция из 35 золотых монет или статеров, а также девять фрагментов кремневого желна, который был реконструирован, будет оценена 18 сентября аукционным домом Noonans Mayfair.

Это было потрясающе! Недавняя вспашка поля, видимо, подняла конкрецию на поверхность и расколола ее, разбросав содержимое в виде монет,

– сказал Тони Асквит.

Справка. Монеты, известные как статеры, датируются примерно 55 годом до нашей эры, когда Юлий Цезарь завоевал Галлию и сделал неудачную попытку вторжения в Британию. В конце концов он повернул назад.

Как удалось найти артефакт

Специалист по монетам и артефактам в компании Noonans Найджел Миллс рассказал, как Тони сделал находку такого исторического значения.

Это была пятница, 26 августа 2022 года, утро открытия регулярного мероприятия, проходившего недалеко от Мейдстоуна в Кенте, и Тони Асквит вместе со многими другими участниками надеялся найти что-нибудь интересное. Используя свой Minelab Equinox 800, он сначала нашел только проволоку и дробовой патрон,

– рассказал представитель аукционного дома.

Он добавил, что потом мужчина получил сигнал, который показал коричневую монету. Он был удивлен, узнав в ней кельтский статер.