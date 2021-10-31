Пчелиный арт: художница создает замечательные картины вместе с насекомыми

Канадская художница демонстрирует художественный потенциал пчел, создавая вместе с ними натуралистические изображения. В картинах удачно сочетаются природные материалы и рукотворные акценты.

Ава Рот из Торонто создает аккуратные произведения, которые украшают пчелы.

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Женщина работает в технике энкаустики – художница вдохновляется древнегреческой культурой и очень любит пчел.

Что такое энкаустика Эта Эта техника рисования использует воск вместо красок. Ранее энкаустика была распространена для рисования древнегреческих портретов и образов, однако впоследствии воск вытеснили масляные краски. После XIV века художники пытались снова популяризировать энкаустику, однако такое рисование не смогло вновь закрепиться в художественных кругах.

Женщина сочетает рукотворные изделия и пчелиные соты / Фото з инстаграма Авы Рот

Как художница сотрудничает с пчелами

Художница сшивает несколько листов японской бумаги с эскизами. Затем Рот добавляет к композиции разнообразные предметы – палочки, воск, листья, кварц или нити.

После того, как она закончит свою часть работы, она передает свое творение колонии пчел, которые быстро украшают картину Рот с помощью восковых сот.

Каждая картина требует определенной границы, за которую пчелам лучше не заходить, поэтому я начала использовать кленовые рамки. Они позволили мне экспериментировать с формами и размерами,

– рассказала художница.



Пчелы дополняют произведения художницы / Коллаж 24 канала с фото из инстаграма Авы Рот

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Художница добавила, что эти рамки также используются для имитации ульев.

Этот проект посвящен исследованию того, как люди могут взаимодействовать с природной средой сегодня. Также искусство предполагает поиск способов сделать что-то прекрасное в конкретных месте и времени,

– отметила Рот.

Женщина уверена, что ее творчество может побудить человечество к защите пчел и спасению их в условиях климатического кризиса.



Картины женщины имитируют ульи / коллаж 24 канала с фото из инстаграма Ави Рот