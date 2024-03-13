Пассажир бросал монеты в двигатель самолета "на удачу": курьезное видео и реакция стюардессы

На борту китайской авиакомпании China Southern Airlines произошел странный инцидент. Перевозчик разместил видео, на котором объяснил, как поведение одного из пассажиров привело к задержке рейсов и угрожало безопасности людей, которые находились на борту.

По данным портала Flightradar24, внутренний рейс авиакомпании China Southern Airlines из южного региона Хайнань в столицу Пекина был задержан на 4 часа.

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На видео, опубликованном в социальных сетях, бортпроводница рассказывает людям на борту, что один из пассажиров бросил в двигатель Airbus A350 от трех до пяти монет.

Технический персонал провел комплексную проверку безопасности и определил, что перед взлетом не было никаких проблем,

– сообщили в службе обслуживания клиентов авиакомпании.

Мужчина бросает монеты в двигатель самолета: смотрите видео

Заметим, что похожий инцидент произошел в 2017 году на рейсе китайской авиакомпании Southern Airlines, когда пожилой пассажир сказал, что молился за безопасный полет и сделал это "на удачу".

Ранее мы писали, что оба пилота заснули во время управления самолетом со 153 пассажирами на борту. Диспетчеры на земле прилагали все усилия, чтобы их разбудить, ведь авиалайнер отклонился от заданной траектории.