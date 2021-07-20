Парень встречался с тремя девушками одновременно: что они сделали, когда об этом узнали

Три девушки из США, сами того не зная, попали в любовный многоугольник. Все они одновременно встречались с одним и тем же парнем, пока случайно что не узнали правду. Неожиданно, но после этого они не рассорились и не возненавидели друг друга. Наоборот – девушки сдружились и теперь вместе путешествуют.

Как девушки узнали правду

21-летняя Морган Табор, которая встречалась с тем самым парнем с 2018 года, нашла доказательства его неверности в социальных сетях. Проанализировав некоторые детали, указывающие на обман, она нашла двух других девушек – 19-летнюю Эбби Робертс и 18-летнюю Бэку Кинг.

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Морган написала им и рассказала о своих предположениях. Оказалось, что все они были уверены в искренности своего партнера и даже не догадывались о существовании других его "любимых".

Девушки объединились и рассказали лжецу, что им все известно. Невероятно, но парень пытался оправдаться и уверял их, что встречаться с несколькими людьми одновременно – совершенно нормально. Однако они не согласились и разорвали с ним отношения.

Позже Морган, Эби и Бэка сделали еще одно шокирующее открытие. Их совместный парень был в отношениях не только с ними тремя. Кроме них у него было еще как минимум три девушки.

Мы провели еще несколько расследований и выяснили, что парень встречался как минимум с шестью девушками одновременно,

– рассказала Морган Табор.

Пережили измену и пошли дальше

На фоне этой проблемы девушки начали общаться и поняли, что их объединяет не только недобросовестный парень, но и общие интересы и хобби, в частности любовь к путешествиям и жажда приключений. Поэтому они решили вместе начать новую интересную и веселую жизнь без бывшего.

Новоиспеченные подруги купили старый школьный автобус и за 2,5 месяца отремонтировали его. В результате у них получился замечательный дом на колесах со всем необходимым для комфортного существования.

Когда их новый транспорт был готов, девушки отправились в путешествие по американским штатам. Они посещают живописные местности и известные достопримечательности США. О своих приключениях Морган, Эби и Бэка рассказывают в инстаграме и тиктоке.

Таким образом они на своем примере хотят показать, что измена партнера – это не конец жизни. Девушки хотят поддержать всех обманутых женщин, побудить их концентрироваться на позитиве и искать новые пути.

То, что этот парень сделал с нами, не определяет наши жизни. Все мы чувствуем себя счастливыми, ведь нашли друг друга. Мы – друзья на всю жизнь,

– поделилась Эби Робертс.