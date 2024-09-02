Мини-концерт прямо в автобусе: во Львове пассажиры спели песни Скрябина
2 сентября 2024, 20:16Читати новину українською
Источник:телеграмм Игоря Зинкевича
В одном из автобусов Львова парень решил устроить мини-концерт прямо в общественном транспорте. Такая инициатива точно понравилась пассажирам, которые поддержали юношу.
Детали рассказал координатор группы "Варта-1" Игорь Зинкевич.
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На обнародованных кадрах видно, как парень в очках поет песни Кузьмы Скрябина, а остальные пассажиры активно подпевают.
Во Львове вчера парень решил сделать мини-концерт прямо в автобусе и подарил людям замечательные эмоции,
– подписал видео Игорь Зинкевич.
Пока неизвестно, как долго длился "концерт", но, судя по видео, пассажиры были довольны.