Деталі розповів координатор групи "Варта-1" Ігор Зінкевич.

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На оприлюднених кадрах видно, як хлопець в окулярах співає пісні Кузьми Скрябіна, а решта пасажирів активно підспівують.

У Львові вчора хлопець вирішив зробити мініконцерт прямо в автобусі та подарував людям чудові емоції,

– підписав відео Ігор Зінкевич.

Наразі невідомо, як довго тривав "концерт", але, судячи з відео, пасажири були задоволені.