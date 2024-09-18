Хотел быть смелым: парень шокировал соцсети своим первым тату
Источник:инстаграм javi_tattoos
Молодой парень долгое время решался сделать тату. Но когда все же принял это решение, соцсети были шокированы. Все из-за того, где именно парень набил свое первое тату.
Ролик показали мастера javi_tattoos в своем инстаграме.
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Американский тату-мастер Хави стал популярным в инстаграме благодаря своим удивительным работам, которые в основном состоят из черно-белых портретов и цветочных рисунков. Однако его последний пост вызвал недоумение и непонимание среди пользователей соцсетей.
Он показал молодого клиента, который попросил нанести на его лицо дату рождения римскими цифрами жирным шрифтом.
Думаю, это первый случай в моей карьере, когда я сделал татуировку на лице как первую татуировку для кого-то,
– подписал он пост.
Как выглядит тату: смотрите видео
Реакция соцсетей
Многие пользователи соцсетей уверены, что он очень быстро пожалеет о том, что поспешил с выбором тату. Вот, какие комментарии они оставляют под сообщением:
- "Надеюсь, вы пытались отговорить его от этого. Он пожалеет об этом на следующий день",
- "Сделать первую татуировку на лице – это безумие",
- "Представьте, что вы так сильно хотите татуировку на лице, что единственное, что вы можете придумать, чтобы нанести ее, – это ваш день рождения".
Несмотря на это, видео стало вирусным в инстаграме и уже набрало почти 44 тысячи лайков и тысячи комментариев от удивленных зрителей.