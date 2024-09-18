Ролик показали мастера javi_tattoos в своем инстаграме.

Смотрите также Британка покрыла почти все тело татуировками: ее горячие фото могут свести с ума

Американский тату-мастер Хави стал популярным в инстаграме благодаря своим удивительным работам, которые в основном состоят из черно-белых портретов и цветочных рисунков. Однако его последний пост вызвал недоумение и непонимание среди пользователей соцсетей.

Он показал молодого клиента, который попросил нанести на его лицо дату рождения римскими цифрами жирным шрифтом.

Думаю, это первый случай в моей карьере, когда я сделал татуировку на лице как первую татуировку для кого-то,

– подписал он пост.

Как выглядит тату: смотрите видео

Реакция соцсетей

Многие пользователи соцсетей уверены, что он очень быстро пожалеет о том, что поспешил с выбором тату. Вот, какие комментарии они оставляют под сообщением:

"Надеюсь, вы пытались отговорить его от этого. Он пожалеет об этом на следующий день",

"Сделать первую татуировку на лице – это безумие",

"Представьте, что вы так сильно хотите татуировку на лице, что единственное, что вы можете придумать, чтобы нанести ее, – это ваш день рождения".

Несмотря на это, видео стало вирусным в инстаграме и уже набрало почти 44 тысячи лайков и тысячи комментариев от удивленных зрителей.