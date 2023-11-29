Подходящий ролик появился в TikTok-странице салона Betty Zoo Tattoo, расположенном в Копенгагене (Дания).

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На обнародованных кадрах видно, как блондинка кусает за бицепс своего татуированного парня настолько сильно, что после этого остается хорошо заметный след. Именно этот след и набил тату-мастер на теле парня.

Парень набил необычный рисунок в честь любимой: смотрите видео

Этот курьезный ролик быстро стал вирусным и собрал на момент публикации более 13 миллионов просмотров, тысячи комментариев и репостов. Впрочем, большинство пользователей сети скептически отзываются об увиденном.

Как на это отреагировали пользователи соцсетей:

"Это самая нелепая в мире татуировка".

"Просто кошмар".

"Для чего такое с собой делать?"

"Хотел разглядеть здесь любовь, но не получилось".

"Чертовня".

"Что с вами не так, люди?"

"Я просто хочу поинтересоваться: зачем?"

Раньше мы писали о женщине из Австралии, которая вынуждена ходить "крабиком", чтобы скрыть свою татуировку от лишних глаз. Грубые слова набиты на ее икрах и летом их очень хорошо видны.