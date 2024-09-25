Парень-великан установил сразу 2 мировых рекорда

В США 16-летний Эрик Килберн-младший из Гудрича получил сразу 2 титула в Книге рекордов Гиннеса. Оба рекорда связаны с его телом.

Как передает The Guardian, ни один подросток в мире не имеет больших рук и ног, чем он.

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Эрик попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своим большим рукам и ногам. Они имеют длину 23,2 и 34,5 сантиметра соответственно.

Что известно о парне

Американец всегда выделяется из толпы. В 14 лет рост школьника пересек отметку в 2,08 метра, а это означало, что уже тогда он легко становился в один ряд с гигантами американской баскетбольной лиги НБА.

С другой стороны, для матери американца чрезвычайный рост сына стал настоящим вызовом. Приобретение одежды и обуви с самого детства было проблемой. Ему подходила только ортопедическая обувь, изготовленная на заказ, которая стоила очень дорого.

Когда его мать публично попросила людей о помощи, известные поставщики спортивного снаряжения, такие как Puma и Under Armour, откликнулись и предложили отправить свою обувь на заказ.

Планы на будущее

В будущем подросток хотел бы присоединиться к "Сети большой обуви" - неприбыльной организации, основанной его матерью, чтобы помогать людям с высоким ростом в подборе одежды и обуви.

Я хочу помогать другим так же как помогли мне,

– подытожил рекордсмен.

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