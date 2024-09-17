Как сообщает TRT Haber, это случилось 15 июля во время мероприятия Continental Pass в Стамбуле.

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Как это было

Яан шел по специальному канату длиной более 1 километра на высоте 165 метров.

Рус, который начал свою "прогулку" по азиатскому континенту в 18 часов, достиг европейской стороны примерно за 47 минут. Никто раньше не переходил из Азии в Европу с такой высокой точки. Он стал первым спортсменом, который вошел в историю с этим достижением,

– говорится в сообщении.

Выступая после мероприятия, Яан Рус отметил, что чувствует себя счастливым.

Как эстонец сделал это: смотрите видео

"Кроме того, что Босфор соединяет два континента, он имеет тысячелетнюю историческую и культурную ценность, а также невероятную природную красоту.

Если совместить это с переменчивыми погодными условиями и сильными морскими течениями, то он стал уникальным местом для занятий слеклайном.

Справка. Слэклайн – это вид физической активности, заключающийся в хождении по натянутой стропе. В отличие от хождения по тросу, по стропе ходят без специальных балансиров. Равновесие нужно удерживать путем наклона рук и корпуса.