Як повідомляє TRT Haber, це трапилося 15 липня під час заходу Continental Pass в Стамбулі.

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Як це було

Яан йшов по спеціальному канату довжиною понад 1 кілометр на висоті 165 метрів.

Рус, який розпочав свою "прогулянку" азіатським континентом о 18 годині, досягнув європейської сторони приблизно за 47 хвилин. Ніхто раніше не переходив з Азії в Європу з такої високої точки. Він став першим спортсменом, який увійшов в історію з цим досягненням,

– мовиться у повідомленні.

Виступаючи після заходу, Яан Рус зазначив, що відчуває себе щасливим.

Як естонець зробив це: дивіться відео

"Окрім того, що Босфор з'єднує два континенти, він має тисячолітню історичну та культурну цінність, а також неймовірну природну красу.

Якщо поєднати це з мінливими погодними умовами та сильними морськими течіями, то він став унікальним місцем для занять слеклайном.

Довідка. Слеклайн – це вид фізичної активності, що полягає у ходінні по натягнутій стропі. На відміну від ходіння по тросу, по стропі ходять без спеціальних балансирів. Рівновагу потрібно утримувати шляхом нахилу рук і корпусу.