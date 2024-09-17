Як повідомляє TRT Haber, це трапилося 15 липня під час заходу Continental Pass в Стамбулі.
Дивіться також Відомий блогер заради контенту заліз у печеру і наткнувся на ведмедя: кадри не для слабкодухих
Як це було
Яан йшов по спеціальному канату довжиною понад 1 кілометр на висоті 165 метрів.
Рус, який розпочав свою "прогулянку" азіатським континентом о 18 годині, досягнув європейської сторони приблизно за 47 хвилин. Ніхто раніше не переходив з Азії в Європу з такої високої точки. Він став першим спортсменом, який увійшов в історію з цим досягненням,
– мовиться у повідомленні.
Виступаючи після заходу, Яан Рус зазначив, що відчуває себе щасливим.
Як естонець зробив це: дивіться відео
"Окрім того, що Босфор з'єднує два континенти, він має тисячолітню історичну та культурну цінність, а також неймовірну природну красу.
Якщо поєднати це з мінливими погодними умовами та сильними морськими течіями, то він став унікальним місцем для занять слеклайном.
Довідка. Слеклайн – це вид фізичної активності, що полягає у ходінні по натягнутій стропі. На відміну від ходіння по тросу, по стропі ходять без спеціальних балансирів. Рівновагу потрібно утримувати шляхом нахилу рук і корпусу.