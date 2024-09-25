Як передає The Guardian, жоден підліток у світі не має більших рук та ніг, аніж він.

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Ерік потрапив до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїм великим рукам та ногам. Вони мають довжину 23,2 та 34,5 сантиметри відповідно.

Що відомо про хлопця

Американець завжди виділяється з натовпу. У 14 років зріст школяра перетнув позначку у 2,08 метра, а це означало, що вже тоді він легко ставав в один ряд з гігантами американської баскетбольної ліги НБА.

З іншого боку, для матері американця надзвичайний ріст сина став справжнім викликом. Придбання одягу та взуття з самого дитинства було проблемою. Йому підходило лише ортопедичне взуття, виготовлене на замовлення, яке коштувало дуже дорого.

Коли його мати публічно попросила людей про допомогу, відомі постачальники спортивного спорядження, такі як Puma та Under Armour, відгукнулись та запропонували відправити своє взуття на замовлення.

Плани на майбутнє

У майбутньому підліток хотів би долучитися до "Мережі великого взуття" — неприбуткової організації, заснованої його матір'ю, аби допомагати людям з високим зростом у підборі одягу та взуття.

Я хочу допомагати іншим так само як допомогли мені,

– підсумував рекордсмен.

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