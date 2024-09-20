Парень проехал более 150 километров на велосипеде без рук: как ему это удалось

Парень из Индии побил мировой рекорд и осуществил свою детскую мечту. Ему удалось проехать рекордно большое расстояние на велосипеде, не используя руки.

Об этом сообщили на официальной странице Книги рекордов Гиннеса.

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Рекордсмена зовут Вайбхав Раджамани и он с детства любит кататься на велосипеде без рук. Он начал ездить на велосипеде без рук еще после того, как получил свой первый велосипед в возрасте пяти лет, и сказал, что это было для него "очень естественно".

"Еще с детства я очень любил ездить на велосипеде, посещать разные места и знакомиться с новыми людьми, поэтому велосипед был тем, что позволяло мне делать эти вещи", – рассказал Вайбхав.

Как парень установил мировой рекорд

Но для того, чтобы установить мировой рекорд одного лишь увлечения мало. Поэтому парень регулярно тренировался в течение последних 5 лет. В конце концов, он побил предыдущий рекорд в 130,29 километра, установленный Робертом Джоном Мюрреем (Канада). Результат парня – 151,33 километра. Такое расстояние он проехал за 7 часов 18 минут 13 секунд.

Когда я начинал ставить рекорд, у меня в голове крутилось много мыслей: "Как я это сделаю?", "Как это произойдет?", "Смогу ли я это сделать?", "Побью ли я рекорд?". И дело в том, что было много людей, которые поддерживали меня на этом пути, много друзей и семьи, которые были вовлечены. Они появлялись во время моих тренировок, и я чувствовал большое давление, чтобы не подвести их,

– признался он.

Вайбхав добавил, что начал испытывать трудности на отметке 140 километра, когда его ноги начали дрожать и болеть, но он решил не сдаваться.

Парень проехал более 150 километров на велосипеде без рук / Фото Книга рекордов Гиннеса