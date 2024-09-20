Про це повідомили на офіційній сторінці Книги рекордів Гіннеса.

Дивіться також Естонський спортсмен вперше у світі перейшов по канату з Азії до Європи

Рекордсмена звати Вайбхав Раджамані і він з дитинства полюбляє кататися на велосипеді без рук. Він почав їздити на велосипеді без рук ще після того, як отримав свій перший велосипед у віці п'яти років, і сказав, що це було для нього "дуже природно".

"Ще від дитинства я дуже любив їздити на велосипеді, відвідувати різні місця і знайомитися з новими людьми, тож велосипед був тим, що дозволяло мені робити ці речі", – розповів Вайбхав.

Як хлопець встановив світовий рекорд

Але для того, щоб встановити світовий рекорд одно лише захоплення замало. Тому хлопець регулярно тренувався протягом останніх 5 років. Зрештою, він побив попередній рекорд у 130,29 кілометра, встановлений Робертом Джоном Мюрреєм (Канада). Результат хлопця – 151,33 кілометра. Таку відстань він проїхав за 7 годин 18 хвилин 13 секунд.

Коли я починав ставити рекорд, у мене в голові крутилося багато думок: "Як я це зроблю?", "Як це станеться?", "Чи зможу я це зробити?", "Чи поб'ю я рекорд?". І річ у тому, що було багато людей, які підтримували мене на цьому шляху, багато друзів і сім'ї, які були залучені. Вони з'являлися під час моїх тренувань, і я відчував великий тиск, щоб не підвести їх,

– зізнався він.

Вайбхав додав, що почав відчувати труднощі на позначці 140 кілометри, коли його ноги почали тремтіти і боліти, але він вирішив не здаватися.

Хлопець проїхав понад 150 кілометрів на велосипеді без рук / Фото Книга рекордів Гіннеса