Недавно в штате Тамилнад, откуда вылетал самолет с молодоженами, ввели жесткие ограничения, которые запрещают устраивать свадьбы более чем на 50 гостей. Именно поэтому пара решила отпраздновать таким необычным способом.

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Управление авиации Индии уже начало расследование этого инцидента. Представитель Генерального директората гражданской авиации (DGCA) сообщил, что сотрудников авиакомпании SpiceJet, которые работали на борту самолета в тот день, отстранили от работы.

Пресс-секретарь авиакомпании рассказал, что Boeing 737, где состоялось несанкционированное празднование, был забронирован туристическим агентом для поездки с Мадурая в Бангалор после свадьбы.

Клиентов четко проинформировали о правилах, которых следует придерживаться в связи с COVID-19. Им было отказано в разрешении на любую деятельность на борту

– сообщил пресс-секретарь SpiceJet.

Какие последствия для молодоженов и работников авиакомпании будет иметь празднование свадьбы в самолете несмотря на запрет, пока неизвестно.