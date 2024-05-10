Каждый человек имеет уникальную внутреннюю силу, которая помогает ему преодолевать трудности, стремиться к новым высотам и двигаться вперед. Она определяет, как мы реагируем на вызовы, готовы ли мы принимать изменения и каким путем выбираем идти в жизни.