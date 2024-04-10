Отец-одиночка испытал свою удачу в лотерею: повезло ли ему

В США отец-одиночка решил испытать свою удачу в популярной лотерее Mega Millions. Он выиграл потрясающий приз в размере 1 миллиона долларов.

Известно, что свой счастливый билет он приобрел в супермаркете Baker's.

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Мужчина даже не проверял свой билет после розыгрыша 22 марта, ведь у него возникли проблемы с автоматическим сканером, поэтому он попросил работника магазина посмотреть билет.

Тогда к нему подошла женщина, она просто вытаращилась на меня и сказала: "Не теряй сознания, когда я тебе это скажу",

– вспомнил мужчина.

Мужчина узнал, что выиграл 1 миллион долларов из билета, который содержал номера быстрого выбора Mega Millions. Счастливчик отгадал 5 из 6 номеров.

Эти деньги не абы как нужны ему, ведь он сам воспитывает ребенка.

Согласно данным лотереи, шансы выиграть 1 миллион долларов в Mega Millions составляют 1 к 12,6 миллиона.

Ранее мы писали о мужчине из Мэриленда, который ошибся номерами в лотерею, но все же выиграл. Все из-за того, что выигрыш совпал с ошибочными номерами.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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