Батько-одинак випробував свою удачу у лотерею: чи пощастило йому

У США батько-одинак вирішив випробувати свою удачу у популярній лотереї Mega Millions. Він виграв приголомшливий приз у розмірі 1 мільйона доларів.

Відомо, що свій щасливий білет він придбав у супермаркеті Baker's.

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Чоловік навіть не перевіряв свій квиток після розіграшу 22 березня, адже у нього виникли проблеми з автоматичним сканером, тому він попросив працівника магазина подивитися білет.

Тоді до нього підійшла жінка, вона просто витріщилися на мене і сказала: "Не втрачай свідомості, коли я тобі це скажу",

– пригадав чоловік.

Чоловік ​​дізнався, що виграв 1 мільйон доларів з квитка, який містив номери швидкого вибору Mega Millions. Щасливчик відгадав 5 з 6 номерів.

Ці гроші не аби як потрібні йому, адже він сам виховує дитину.

Згідно з даними лотереї, шанси виграти 1 мільйон доларів у Mega Millions становлять 1 до 12,6 мільйона.

Раніше ми писали про чоловіка з Меріленду, який помилився номерами у лотерею, але все ж виграв. Все через те, що виграш збігся з помилковими номерами.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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