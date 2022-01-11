Оригинал вместо копии: купленная задешево картина оказалась ценным произведением искусства

Искусствовед Кристофер Райт из Великобритании был убежден, что купил копию полотна художника 17 века Антониса ван Дейка, но, неожиданно для него самого, она оказалась оригиналом.

Вместо копии купил оригинал

Картина, за которую мужчина отдал всего 88 долларов (2420 гривен), на самом деле стоит намного дороже. Ее оценивают более чем в 54 000 долларов (1,4 миллиона гривен).

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По словам Кристофера Райта, он купил холст у дилера в западном районе Лондона. Он не мог и предположить, что практически за бесценок покупает подлинную картину придворного художника короля Карла I, потому и не проверял ее на оригинальность.

Искусствовед решил показать свою покупку Колину Харрисону, старшему куратору отдела европейского искусства в Музее Эшмола в Оксфорде. Можно только догадываться, каков был шок Кристофера, когда товарищ сказал ему, что считает картину оригиналом. Подлинность выдали руки модели, изображенной на картине. Они были написаны в стиле Ван Дейка.

Я ничего не заметил. Это синдром сапожника – его дети хуже всего обуты. Поэтому на личную коллекцию искусствоведа всегда обращают мало внимания,

– рассказал Кристофер Райт.

Это подтвердили и в Институте искусств Курдо в Лондоне. Там Кристоферу Райту рассказали, что картину реставрировали, и теперь она выглядит безупречно.

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